Дніпро-1 оголосив імена суперників на зимові збори

Команда збереться після відпустки 14 січня

СК Дніпро-1 визначився з розкладом роботи під час нинішнього зимового міжсезоння.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Команда збереться після відпустки 14 січня, на наступний день відбудеться перше тренування.

Далі, протягом тижневого тренувального циклу, футболісти пройдуть комплексне медичне обстеження і тестування.

Зимові збори команда проведе в турецькому Белеку. Перший збір відбудеться з 21 січня по 2 лютого. Після цього Дніпро-1 на кілька днів повернеться додому, де буде працювати в манежі бази, а 6 лютого знову відправиться в Белек на другий збір, який триватиме до 19 лютого.

На першому зборі у команди заплановано чотири спаринги - проти сербської Бачки Тополи (24 січня), польської Ягеллонії (27 січня), австрійської "Аустрії" (30 січня) і чеської Сигми (1 лютого).

На другому турецькому зборі в планах у дніпрян матчі з казахстанським Тоболом (9 лютого), одним з клубів УПЛ (12 лютого), казахстанським Кайратом (15 лютого) і молдавським Шерифом (16 лютого).

Раніше, Дніпро-1 підписав Адамюка.

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