Карпати планують продати одразу кількох легіонерів

Джерело - football24.ua.
Головний тренер Карпат Роман Санжар готовий розпрощатись з капітаном Франціско Ді Франко та найкращим асистентом Крістіаном Понде.
Про це повідомляє телеканал Футбол 1/2.
Актуально: Зимова перерва в УПЛ. Як виглядає турнірна таблиця після 18 турів
Наставник планує зробити ставку на досвідчених українських виконавців, а тому планує позбутись кількох легіонерів.
Зазначимо, що після 18-ти турів УПЛ Карпати замикають турнірну таблицю. В активі львів'ян 11 очок, на 3 менше, ніж у Ворскли, яка розташувалася рядком вище.