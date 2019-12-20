Ахметов хотів купити трьох гравців Динамо – Шовковський

Президент Шахтаря Рінат Ахметов хотів купити трьох гравців Динамо 2000-х.

Про це розповів екс-капітан киян Олександр Шовковський.

"Це був рік перед тим, як у Динамо прийшов Сьомін, перед чемпіонатом Європи. Я відпочивав у Франції і в одному ресторані побачив Ріната Леонідовича. Він був із друзями. Наш столик був так розташований, що повз нього неможливо було непомітно пройти.

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Ахметов привітався. Почали розмовляти і в процесі цікавої дискусії він сказав: "Взагалі я хотів свого часу купити трьох гравців Динамо Київ. Один із них – Олександр Шовковський".

А я відповів: "При всій повазі: як ви уявляєте, щоб я із Динамо перейшов у Шахтар?".

Мені складно було таке уявити на той момент, майже неможливо", - розповів Шовковський.