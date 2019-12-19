Шовковський: Динамо Лобановського зібрав Сабо

Асистенту головного тренера збірної України Олександру Шовковському заграти у першій команди Динамо надав можливість Йожеф Сабо.

Про це він заявив в ефірі Вацко Live.

"Хочу подякувати Сабо за віру в мене, як він свого часу повірив і в Андрія Шевченка. Це Сабо дав можливість мені та Шевченку заграти в першій команді.

При ньому починав грати і Ващук, він брав Хацкевича, Белькевича і Калитвинцева. Він дуже добре розуміє футбол. Команду Лобановського зібрав Сабо.

Але він був дуже емоційний, ці емоції йому іноді заважали. Через емоцій він не міг зробити деякі дії, які б змінили хід подій на футбольному полі. Сабо бачив помилку і заводився, а якби міг підказати - було б набагато краще", - сказав Шовковський.