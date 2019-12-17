Михайличенко розкритикував уболівальників Динамо

Про це сказав головний тренер Динамо Олексій Михайличенко.

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За словами Михайличенка, справжні вболівальники повинні бути з командою у важкі моменти та завжди підтримувати її.

"Легко бути з командою, коли у неї все виходить і є результат. Але бувають і непередбачені моменти, і важкі матчі, і незаслужений, може бути, результат. Мені здається, що справжній уболівальник завжди має бути з командою і вірити в неї", - сказав Михайличенко.