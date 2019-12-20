 Тренер Райо Вальєкано обурений вчинком ультрас щодо Зозулі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Бєсєдіна впіймали на допінгу
Сьогодні 17:30 1110
Меркушина виборола бронзу у спринті на Кубку IBU
Сьогодні 18:12 299
Артета – новий головний тренер Арсенала
Сьогодні 16:50 222
Підгрушна у ТОП-10 в спринті на Кубку світу
Сьогодні 16:34 636
Дитячий хокей закінчився бійкою: в Одесі тренер побив 11-річного спортсмена
Сьогодні 14:01 407
Хацкевич очолив російський клуб
Сьогодні 10:51 1836
Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночий спринт у Ансі
Сьогодні 08:40 897
МОК позбавив українця золотої медалі Олімпіади-2012
Вчора 23:10 2235
Український клуб здійснив приголомшливий камбек у Кубку ЄКВ
Вчора 21:26 872 1
Матч УХЛ не відбувся, Дніпру буде зарахована технічна поразка
Вчора 20:37 432
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:58 Футбол Челсі хоче підписати гравця Реала 72
18:50 Футбол Погба хоче виграти із Манчестер Юнайтед трофей – агент 137
18:32 Футбол Тренер Райо Вальєкано обурений вчинком ультрас щодо Зозулі 609
18:12 Біатлон Меркушина виборола бронзу у спринті на Кубку IBU 299
17:50 Футбол У Динамо відреагували на провалений допінг-тест Бєсєдіна 470
17:41 Футбол Боруссія хоче викупити Хакімі у Реала 269
17:30 Футбол Бєсєдіна впіймали на допінгу 1110
17:12 Футбол Лунін різко впав у ціні 936
16:51 Блог У неї є сила. Майк Тайсон провів тренування для Серени Вільямс 440
16:50 Футбол Артета – новий головний тренер Арсенала 222
16:34 Біатлон Підгрушна у ТОП-10 в спринті на Кубку світу 636
16:23 Футбол Ліга чемпіонів: кого чекати у чвертьфіналі 389
16:18 Футбол У Росії заборонили своїм фанатам відвідувати Євро-2020 698
16:15 Футбол Росіяни хотіли відгородимося від нас 6-метровим парканом - екс-гравець Динамо 1653
15:55 Футбол Відома букмекерська контора закриває свої відділення, через утиски влади та правоохоронців 825
15:54 Теніс Костюк і Калініна заявилися на турнір у Канберрі 142
15:43 Футбол Яворський: У Динамо провалився б і Гвардіола 1037
15:34 Баскетбол Ягупова принесла Фенербахче чергову перемогу в Євролізі 164
15:29 Блог Ти майже як я - Матерацці потролив Роналду 283
15:23 Футбол Сім клубів Першої ліги подали заявку на атестат УПЛ 2020/21 243
15:12 Футбол Пучков: У Динамо відбудуться великі зміни 2158
15:00 Футбол Екс-гравець Динамо перейшов до вірменського клубу 226
14:47 Бокс Редкач: У мене простий план на бій з Гарсією 239
14:33 Футбол Андронов: У Динамо не знають, як використовувати Родрігеса 539
14:16 Футбол Керівництво Монако звільнить Жардіма 328

Тренер Райо Вальєкано обурений вчинком ультрас щодо Зозулі

Сьогодні 18:32 609 0
Пако Хемес прокоментував інцидент із нападником Романом Зозулею
Тренер Райо Вальєкано обурений вчинком ультрас щодо Зозулі
#Зозуля, #Альбасете, #Райо Вальєкано

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Райо Вальєкано Пако Хемес засудив дії ультрас проти українського нападника Альбасете Романа Зозулі.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Ми завжди були дуже близькими до всіх наших фанатів. Райо Вальєкано їх підтримував і буде підтримувати, але існують речі, яких не можна допускати. Якщо вони вірять, що за допомогою насильства отримають нашу підтримку, то це не так. Раніше я завжди був на їхньому боці і боровся за них, але у схожих ситуаціях нехай на мене не розраховують.

Актуально: Зозуля: Який президент став би підтримувати нациста?

Я залишаюся в клубі попри позицію фанатів. Я не раз з ними зустрічався, вони добре знають мою точку зору. Я не люблю нацистів, як і вони, але бувають ситуації, які треба добре вивчати, тому що в підсумку вони виходять з-під контролю. В той же час я підкреслюю, що зі спортивної точки зору фанати є важливими для нас.

Ніхто не забороняє їм висловлювати свою позицію, але в підсумку за їхні дії відповідає клуб", – розповів Пако Хемес.

У поєдинку 20-го туру Сегунди проти Райо Вальєкано фанати суперника скандували Зозуля - нацист. В знак протесту Альбасете не вийшов на другий тайм поєдинку.

Нагадаємо, Павелко вимагає розслідувати інцидент із Зозулею.

Коментарі ()