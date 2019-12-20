Головний тренер Райо Вальєкано Пако Хемес засудив дії ультрас проти українського нападника Альбасете Романа Зозулі.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Ми завжди були дуже близькими до всіх наших фанатів. Райо Вальєкано їх підтримував і буде підтримувати, але існують речі, яких не можна допускати. Якщо вони вірять, що за допомогою насильства отримають нашу підтримку, то це не так. Раніше я завжди був на їхньому боці і боровся за них, але у схожих ситуаціях нехай на мене не розраховують.

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Я залишаюся в клубі попри позицію фанатів. Я не раз з ними зустрічався, вони добре знають мою точку зору. Я не люблю нацистів, як і вони, але бувають ситуації, які треба добре вивчати, тому що в підсумку вони виходять з-під контролю. В той же час я підкреслюю, що зі спортивної точки зору фанати є важливими для нас.

Ніхто не забороняє їм висловлювати свою позицію, але в підсумку за їхні дії відповідає клуб", – розповів Пако Хемес.