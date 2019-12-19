Зозуля: Який президент став би підтримувати нациста?

Українець Роман Зозуля має намір зустрітися і обговорити питання зі своїми представниками можливості подання позову до суду про захист честі і гідності.

Про це українець заявив в інтерв'ю Marca.

"Хочу сказати, що я отримав публічну підтримку президента України. Який президент став би підтримувати нациста? І я дякую всім українцям, хто підтримав мене.

Крім того, дякую всім іспанцям за підтримку і розуміння. Іспанія стала для мене другою домівкою. Я тут вже три роки, і мені подобається ця країна.

Позов до суду про захист честі і гідності? Я маю намір зустрітися і обговорити це питання з моїми представниками. Потрібно щось робити. Я втомився чути образи на свою адресу. Звичайно, моя сім'я знає, що все це неправда, але маленька дочка задає питання і я не знаю, що їй відповісти", - сказав Зозуля.