Баварії не потрібен хавбек Шахтаря

Мюнхенська Баварія не зацікавлена у переході до команди хавбека донецького Шахтаря Тете.

Про це повідомляє SportBild.

Not true! True: @FCBayern made no offer for Tetê and is also not interested in the player of Shakhtar @SPORTBILD https://t.co/FqOUSRTVbk