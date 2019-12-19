Баварії не потрібен хавбек Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Мюнхенська Баварія не зацікавлена у переході до команди хавбека донецького Шахтаря Тете.
Про це повідомляє SportBild.
Not true! True: @FCBayern made no offer for Tetê and is also not interested in the player of Shakhtar @SPORTBILD https://t.co/FqOUSRTVbk— Christian Falk (@cfbayern) December 19, 2019
Відзначимо, що 19-річний Тете менш як рік тому підписав контракт з Шахтарем. У нинішньому сезоні УПЛ провів 14 матчів і забив 3 голи.
Головним пріоритетом Баварії залишається хавбек Манчестер Сіті Лерой Сане, який відновлюється після важкої травми коліна.
Донецький клуб нещодавно поінформував агентів гравця про пропозицію від Баварії в розмірі 50 млн євро. Однак на даний момент угода ще не підпісана.
Раніше, Шахтар виставив цінник на Тете.