Шахтар виставив цінник на Тете

Керівництво Шахтаря готове обговорити можливість продажу 19-річного Тете, при цьому переговори повинні стартувати з суми не менше 50 млн євро.

Про це заявив агент футболіста Пабло Буено.

"У нас є контакти з Міланом і Ромою. Конкуренція за право підписати Тете буде дуже великою. Щоб купити його у Шахтаря, доведеться викласти хорошу суму. Розмова повинна початися з суми в 50 млн євро. Греміо отримає 15% від суми наступного перепродажу гравця плюс 3% за його виховання", - розповів Буено.