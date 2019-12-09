Представники Баварії їдуть до України для переговорів з Шахтарем щодо придбання бразильця

Тете зацікавив Баварію

Найближчим часом в Україну прибуде делегація Баварії, завданням якої буде провести переговори з керівництвом Шахтаря про покупку 19-річного бразильського вінгера Тете.

Про це повідомляє gremistas.

Про суму, яку Баварія готова запропонувати за Тете не повідомляється, але раніше в ЗМІ писалося, що Шахтар може відпустити свого таланта за 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, Баварія вже має досвід ділових контактів з Шахтарем. Влітку 2015 року мюнхенський гранд за 30 мільйонів євро придбав у гірників Дугласа Косту, який нині грає за Ювентус.

Раніше, Шахтар виставив цінник на Тете.

Нагадаємо, Шахтар внічию зіграв з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.