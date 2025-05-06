Аль-Хіляль виділить рекордні кошти на трансфер лідера Манчестер Юнайтед

Аль-Хіляль зацікавлений у трансфері капітана Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша.

Про це повідомляє Give Me Sport.

Саудівський клуб зробив Фернандеша однією зі своїх головних цілей на літнє трансферне вікно, зберігши свій бюджет після проваленого трансферу вінгера Ліверпуля Мохаммеда Салаха – близько 510 мільйонів фунтів.

Зазначається, що Хіляль готовий витратити рекордну суму за перехід португальського півзахисника. Хавбеку запропонують 3-річний контракт із зарплатою близько 65 мільйонів за сезон.

Попри невдалі результати МЮ, сам Фернандеш провів фантастичний індивідуальний сезон, де він забив 19 голів і зробив 16 результативних передач у 52 матчах у всіх турнірах.

Раніше стало відомо, що тінейджер "червоних дияволів" вписав своє ім'я в історію клубу в матчі проти Брентфорда Ярмолюка