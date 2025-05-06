Ексфутболіст Динамо розповів, як російський тренер довів його до сліз

Колишній футболіст Динамо Кирило Петров згадав прикру історію, як колишній тренер киян росіянин Валерій Газзаєв вигнав його з тренування, чим довів гравця до сліз.

Слова гравця передає Український футбол.

"Одна історія взагалі на голову не налазить. Я поїхав грати за молодіжну збірну, причому, молодшим за інших. Під час матчу отримав струс головного мозку. У лікарні сказали, що саме за такої травми потрібен місяць постільного режиму. І в Динамо лікар Володимир Малюта повідомив, що потрібен місяць спокою.

Через три тижні я приїхав на базу. А у Газзаєва в голові радянські правила, мовляв, щодня зранку зважування. У мене було два зайві кілограми, і він мені сказав: "Іди звідси". На мене вся команда дивиться, а у мене сльоза на очах. Я так чекав на цей момент, а він просто вигнав, сказав, мовляв, йди в дубль, і там тренуйся", – розповів Петров.

Нагадаємо, у 2023 році Газзаєв заявив, що росіяни не мають виступати під нейтральним статусом. Він вважає, що Росія має їздити на турніри у статусі великої держави.