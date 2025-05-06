Я дуже його люблю, – Трамп розхвалив росіянина Овєчкіна

Президент США Дональд Трамп розхвалив капітана Вашингтон Кепіталз Олександра Овечкіна. Проте під час свого спічу він записав росіянина до хокеїстів з Канади.

Слова Трампа передає DailyMail.

"Я люблю Канаду. Я дуже поважаю канадців. Вейн Грецкі, Великий. Так сталося, що у вас є дуже, дуже хороший хокеїст прямо тут, в Кепіталз, якого я дуже люблю... Він теж великий, міцний горішок. Тільки що побив рекорд. І він чудовий хлопець. Знаєте, у нас була команда з багатьох гравців. Канада – дуже особливе місце", – сказав Трамп.

Нещодавно Овечкін побив багаторічний рекорд легенди НХЛ Вейна Грецкі за кількістю закинутих шайб в регулярному сезоні за всю кар'єру.

Нагадаємо, що Олександр Овечкін був розкритикований легендою чеського та світового хокею Домініком Гашеком. Дворазовий володар Кубку Стенлі нагадав, що росіянин ніяк не засудив війну, яку Росія веде проти України.