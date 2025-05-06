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Лаутаро повторив рекорд Креспо у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 6 травня 2025, 23:04
Лаутаро повторив рекорд Креспо у Лізі чемпіонів
Лаутаро Мартінес
sempreinter.com

Аргентинський нападник італійського Інтера Лаутаро Мартінес повторив рекорд клубу за кількістю голів за сезону.

Про це повідомляє Squawka.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу проти Барселони нападник відкрив рахунок у грі. Цей гол став для нього 9-м у поточному сезоні

Лаутаро повторив рекорд свого земляка Ернана Креспо, який відзначився аналогічною кількістю голів у кампанії-2002/03.

Нагадаємо, на стадії 1/8 фіналу ЛЧ Мартінес побив рекорд легендарного Сандро Маццоли за кількістю голів за міланський клуб.

Інтер Креспо Лаутаро Мартінес Ліга чемпіонів-2024/25

Лаутаро Мартінес

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