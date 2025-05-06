Вистачило 30 секунд: найсильніша людина світу знищив в октагоні зірку польського ММА
Британський силач і новоспечений боєць MMA Едді Холл яскраво заявив про себе у змішаних єдиноборствах, здобувши вражаючу перемогу над польською легендою силового спорту Маріушем Пудзяновським.
Поєдинок тривав лише 30 секунд – саме стільки знадобилося Холлу, аби буквально знищити свого суперника.
Потужний удар уже на перших секундах відправив Пудзяновського у хитке становище, після чого Холл кинув його на землю та завдав серію нищівних ударів у голову.
Проте перемога далася ціною травми: саме під час фінальної серії ударів Едді зламав руку, "пробивши" обличчя суперника. Згодом спортсмен пройшов медичний огляд і підтвердив пошкодження.
Цей бій став черговим тріумфом 38-річного "Звіра", який раніше вже переміг дует блогерів Джаміля та Джамела Неффаті в поєдинку 2 на 1.
З часу своєї поразки в дебютному боксерському бою проти Гафтора Бйорнссона у 2022 році Холл скинув понад 45 кг та повністю переосмислив свою спортивну кар'єру.
Раніше повідомлялося, що у Румунії відбувся скандальний бій за правилами ММА, в якому двоє чоловіків жорстоко побили моделей.