Трамп назвав людей, які відповідатимуть за організацію чемпіонату світу 2026

Президент США Дональд Трамп назначив двох людей, які відповідатимуть за підготовку до чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Головою робочої групи призначили Ендрю Джуліані, сина колишнього адвоката Трампа Руді Джуліані. Йому допомагатиме Карлос Кордейро, який обійматиме посаду старшого радника.

Ендрю працював спеціальним помічником президента і заступником директора Офісу зі зв'язків з громадськістю під час першого терміну Трампа. Карлос же є старшим радником ФІФА, а раніше був президентом Федерації футболу США, де очолював заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

"Я з гордістю оголошую про призначення Ендрю Джуліані виконавчим директором президентської робочої групи з підготовки до Чемпіонату світу з футболу 2026. Крім того, Карлос Кордейро обійматиме посаду старшого радника. Я знаю, що Ендрю та Карлос невтомно працюватимуть, щоб зробити ЧС-2026 безпрецедентно успішним. Вітаю Ендрю та Карлоса", – написав Трамп.

Мундіаль розпочнеться в червні 2026 року. Цей чемпіонат світу стане першим за понад два десятиліття, який відбудеться в кількох країнах. Його приймуть США, Канада та Мексика.

Груповий етап відбору на ЧС розпочнеться в березні 2025 року і завершиться в листопаді 2025-го. Україна потрапила у групу D. Суперниками буде Франція, Ісландія та Азербайджан.