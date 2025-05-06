Ми тут, щоб творити історію: Артета – про матч з ПСЖ у Лізі чемпіонів
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета вірить, що його команда зможе змінити ситуацію у матчі-відповіді з ПСЖ в межах 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Цитує наставника пресслужба клубу.
"Величезний ентузіазм, величезна енергія. Нам бракує однієї перемоги, щоб потрапити до півфіналу Ліги чемпіонів, в одному з найкрасивіших міст світу проти великого суперника – краще вже й не буває.
Ми тут, щоб творити історію, і завтра у нас є чудова можливість. Ми показуємо результат, який дає нам чітке уявлення про те, що нам потрібно робити. Ми винесли багато угорів з першого матчу і з того, наскільки малий розрив між двома командами. Результат, на мою думку, мав би бути зовсім іншим. Тож завтра ще одна можливість довести це та заслужити право потрапити до фіналу", – розповів він.
Також тренер відповів на запитання, що потрібно зробити, аби змінити ситуацію у грі з ПСЖ.
"Знову ж таки, багато з того, що ми зробили в першій грі, потрібно робити краще, більш послідовно. Якщо ми це зробимо, ймовірність успіху буде дуже, дуже близькою до нас", – розповів Артета.
Зазначимо, що зустріч між ПСЖ та Арсеналом відбудеться у середу, 7 травня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Перший поєдинок французький колектив виграв з рахунком 1:0.