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Ми тут, щоб творити історію: Артета – про матч з ПСЖ у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 6 травня 2025, 23:18
Ми тут, щоб творити історію: Артета – про матч з ПСЖ у Лізі чемпіонів
Мікель Артета
x.com/Arsenal

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета вірить, що його команда зможе змінити ситуацію у матчі-відповіді з ПСЖ в межах 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Величезний ентузіазм, величезна енергія. Нам бракує однієї перемоги, щоб потрапити до півфіналу Ліги чемпіонів, в одному з найкрасивіших міст світу проти великого суперника – краще вже й не буває.

Ми тут, щоб творити історію, і завтра у нас є чудова можливість. Ми показуємо результат, який дає нам чітке уявлення про те, що нам потрібно робити. Ми винесли багато угорів з першого матчу і з того, наскільки малий розрив між двома командами. Результат, на мою думку, мав би бути зовсім іншим. Тож завтра ще одна можливість довести це та заслужити право потрапити до фіналу", – розповів він.

Також тренер відповів на запитання, що потрібно зробити, аби змінити ситуацію у грі з ПСЖ.

"Знову ж таки, багато з того, що ми зробили в першій грі, потрібно робити краще, більш послідовно. Якщо ми це зробимо, ймовірність успіху буде дуже, дуже близькою до нас", – розповів Артета.

Зазначимо, що зустріч між ПСЖ та Арсеналом відбудеться у середу, 7 травня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Перший поєдинок французький колектив виграв з рахунком 1:0.

Мікель Артета Арсенал Лондон

Мікель Артета

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