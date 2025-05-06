Ми тут, щоб творити історію: Артета – про матч з ПСЖ у Лізі чемпіонів

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета вірить, що його команда зможе змінити ситуацію у матчі-відповіді з ПСЖ в межах 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Величезний ентузіазм, величезна енергія. Нам бракує однієї перемоги, щоб потрапити до півфіналу Ліги чемпіонів, в одному з найкрасивіших міст світу проти великого суперника – краще вже й не буває.

Ми тут, щоб творити історію, і завтра у нас є чудова можливість. Ми показуємо результат, який дає нам чітке уявлення про те, що нам потрібно робити. Ми винесли багато угорів з першого матчу і з того, наскільки малий розрив між двома командами. Результат, на мою думку, мав би бути зовсім іншим. Тож завтра ще одна можливість довести це та заслужити право потрапити до фіналу", – розповів він.