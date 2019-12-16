Гецко: Динамо не реабілітувалося за виліт з Ліги Європи

У матчі 18-го туру УПЛ чернігівська Десна не виглядала гірше за київське Динамо.

Про це екс-гравець збірної України Іван Гецко заявив Команді №1.

"Не думаю, що навіть після перемоги в Чернігові над Десною динамівці реабілітувалися за виліт з Ліги Європи після матчу з Лугано. По грі в цьому матчі Десна не виглядала гірше за Динамо, тому гості повинні радіти, що взяли три очки. Десну варто похвалити за осінню частину чемпіонату. У чернігівців самобутня команда, без зірок в складі вона стала одним з відкриттів 2019-го року", - зазначив Гецко.