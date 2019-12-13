 Суркіс не планує звільняти Михайличенка – ЗМІ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Підручний дев’ятий у спринті на Кубку світу
Сьогодні 16:54 469
Снігур вийшла у фінал турніру у Дубаї
Сьогодні 16:13 319
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний
Сьогодні 14:01 535
Семеренко посіла 9 місце, Підгрушна - 12 у жіночому спринті на Кубку світу
Сьогодні 13:44 1125
Ми вб'ємо цього довбаного Ломаченка, - Лопес-старший
Сьогодні 13:40 952 1
Цітаішвілі: Якщо уболівальники приходять, щоб свистіти, тоді нехай взагалі не приходять
Сьогодні 01:10 1776 6
Визначилися всі учасники плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 00:03 1111
МЮ знищив АЗ, Вольфсбург переграв Сент Етьєн. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Вчора 23:55 779
Олександрія поразкою від Гента завершила виступи у Лізі Європи
Вчора 23:52 1139
Хетафе знищило Краснодар, Мальме переміг Копенгаген. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Вчора 21:59 1694
Блоги
Золотому м'ячу присвячується. Найкращі голи Андрія Шевченка
Золотому м'ячу присвячується. Найкращі голи Андрія Шевченка Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:33 288
Золотий Шева! Рівно 15 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч
Золотий Шева! Рівно 15 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:17 591
Непереможний український боксер розпочав підготовку до наступного бою
Непереможний український боксер розпочав підготовку до наступного бою Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:40 1721
Крах Динамо, доля Михайличенка, конфлікт в Шахтарі і бан Росії - ТаТоТаке
Крах Динамо, доля Михайличенка, конфлікт в Шахтарі і бан Росії - ТаТоТаке Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:15 1038
Мірошніченко гарматним ударом з 25 метрів вразив ворота Гента
Мірошніченко гарматним ударом з 25 метрів вразив ворота Гента Valeriy Ruchka
Вчора 23:47 1293
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR Андрій Твердохліб
11.12.2019 21:28 1423 1
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота Valeriy Ruchka
11.12.2019 21:11 1798
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві Андрій Твердохліб
11.12.2019 20:55 1144
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін Valeriy Ruchka
11.12.2019 17:17 674
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
11.12.2019 15:54 672
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:06 Біатлон Президент Союзу біатлоністів Росії різко відреагував на бронзу росіянки 282
17:45 Футбол Суркіс не планує звільняти Михайличенка – ЗМІ 757 1
17:30 Бокс Пулєв може перемогти Джошуа – Арум 459
17:15 Футбол Михайличенко ініціював трансфери Соля та Родрігеса 1225
16:54 Біатлон Підручний дев’ятий у спринті на Кубку світу 469
16:45 Біатлон Семеренко: Нам потрібна якість стрільби, а не швидкість 469
16:32 Футбол Пеллегріні може залишити Вест Гем 300
16:13 Теніс Снігур вийшла у фінал турніру у Дубаї 319
15:54 Футбол Клопп подовжив контракт з Ліверпулем 230
15:43 Футбол Маркевич відмовився від пропозиції очолити львівську команду 1198
15:35 Біатлон Семеренко: Трохи видихалася, але терпіла, як могла 307
15:28 Футбол Хацкевич погодив контракт з російським клубом 1634
15:14 Футбол Екс-наставник команди Першої ліги може очолити БАТЕ 496
15:07 Пряма трансляція Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічого спринту в Гохфільцені. LIVE 909
15:00 Біатлон Підгрушна: Ніяких проблем з диханням або серцебиттям у мене нині немає 293
14:50 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 285541
14:47 Пряма трансляція Зоря - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE 323
14:45 Футбол Дочка Ігоря Суркіса звернулася до уболівальників Динамо 774
14:33 Блог Золотому м'ячу присвячується. Найкращі голи Андрія Шевченка 288
14:30 Футбол Стало відомо, скільки Динамо заробило за євросезон 1081
14:15 Футбол Українець потрапив до символічної збірної туру Ліги Європи 910
14:01 Футбол Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 535
14:00 Футбол Співаковський: Якщо у Динамо буде новий тренер, то на 99% це буде не іноземець 755
13:44 Біатлон Семеренко посіла 9 місце, Підгрушна - 12 у жіночому спринті на Кубку світу 1125
13:40 Бокс Ми вб'ємо цього довбаного Ломаченка, - Лопес-старший 952 1

Суркіс не планує звільняти Михайличенка – ЗМІ

Сьогодні 17:45 757 1
Олексій Михайличенко буде головним тренером Динамо до кінця сезону 2019/20
Суркіс не планує звільняти Михайличенка – ЗМІ
#Динамо, #Михайличенко

Джерело - ua.tribuna.com.

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко залишиться на своїй посаді до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє Трибуна.

Президент київського клубу Ігор Суркіс не має наміру звільняти українського фахівця, незважаючи на виліт з Ліги Європи. Він хоче дати Михайличенку можливість попрацювати з командою на зимових зборах і повноцінно підготувати її до другої частини сезону.

Висновки про роботу коуча будуть зроблені вже після закінчення поточного сезону.

До гри із Лугано питання звільнення також не піднімалося.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що Михайличенко ініціював трансфери Соля та Родрігеса.

Коментарі ()