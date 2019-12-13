Суркіс не планує звільняти Михайличенка – ЗМІ

Олексій Михайличенко буде головним тренером Динамо до кінця сезону 2019/20

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко залишиться на своїй посаді до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє Трибуна.

Президент київського клубу Ігор Суркіс не має наміру звільняти українського фахівця, незважаючи на виліт з Ліги Європи. Він хоче дати Михайличенку можливість попрацювати з командою на зимових зборах і повноцінно підготувати її до другої частини сезону.

Висновки про роботу коуча будуть зроблені вже після закінчення поточного сезону.

До гри із Лугано питання звільнення також не піднімалося.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що Михайличенко ініціював трансфери Соля та Родрігеса.