Ветеран Спартака про російських чиновників: Сидять жопу свою гріють

Ветеран Спартака Валерій Рейнгольд незадоволений бездіяльністю чиновників в ситуації з санкціями WADA.

Про це він заявив в інтерв'ю

"Ополчилися на нас і Олімпійський комітет, і WADA. Я не знаю, чого чиновники хочуть. Треба захищатися краще на вищому рівні. Ви ж самі розумієте, що ми у них як більмо на оці. Особисто у мене немає проти цієї протидії. Звичайно, нас труять, звісно, ​​у нас викликають гнів, те гнів, який ми повинні проявити, але який сенс. Справу зроблено. Не знаю, з чим це пов'язано, але є у мене якесь передчуття, що диму без вогню не буває. Розумієте, щось ми приховуємо, а що, це я вам уже не можу відповісти. Це нехай відповідають наша влада, спортивні чиновники високого рівня. Ми з вами що можемо вдіяти? Ми можемо тільки висловити нашу думку. Ось я його висловлюю. Що це, чесно кажучи, негарно з боку світової спортивної громадськості і взагалі якийсь свавілля по відношенню до Росії.

Там (в США) вміють захищати своїх спортсменів. Вони швидко все вирішують в моменті. Припиняють з усіма спілкування, починають погрожувати. У нас же починається якась тяганина. Тільки одні розмови. Ось я сьогодні чув, Газзаєв виступав. Він в принципі, Валера, правильно говорить, але що він може зробити? Він має право тільки висловити як депутат свою думку. І все, і на цьому все закінчилося. Погаласували, побурчали, і знаєте, як кажуть: Собака гавкає, а караван іде.

Дуже прикро і гірко за Росію, чесно кажучи. Ми просто пішаки, наш народ. Нами керують, і ми їх обираємо. Я говорю про ці депутатах, про людей, яких ми відправляємо у всякі міжнародні комітети. Вони отримують хорошу зарплату, сидять жопу свою, вибачте на слові, гріють в кріслі і встати не можуть, а потім все, поїзд уже пішов. Головне - не вміють наші захищатися. І взагалі юриспруденція наша, мені здається, на дуже низькому рівні", - зазначив Рейнгольд.