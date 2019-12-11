 Футбольна асоціація студентів Києва відзначила 20-річний ювілей.ФОТО | Футбол | Champion.com.ua
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Футбольна асоціація студентів Києва відзначила 20-річний ювілей

Сьогодні 12:03 70 0
Футбольна асоціація студентів Києва відзначила 20-річний ювілей

Джерело - Чемпіон.

Дев’ятого грудня, у Champion Hall/Parimatch зібралась велика футбольна студентська родина аби відзначити 20-річний ювілей Футбольної асоціації студентів м. Києва.

Щоб повернутись у 1999 рік, коли була заснована Громадська спілка "ФАСК", спеціально до її Дня народження, було виготовлено фільм "Створені для перемог". У ньому описується історія студентського футболу в м. Києві протягом цих років та той вагомий внесок у його розвиток, який керівництво асоціації разом з партнерами та друзями зробило за два десятиліття. На святі були присутні засновники асоціації, її очільники протягом усіх років існування, друзі та партнери, ректори та викладачі, тренери та кращі гравці своїх команд, а також представники органів державної влади та засобів масової інформації, які не байдужі до студентського спорту в м. Києві.

Історія з фільму була перенесена в зал Champion Hall/Parimatch, де кожен мав нагоду сказати вітальні слова, згадати славетні здобутки команд ФАСК та отримати відзнаку за свою плідну працю на благо розвитку студентського футболу.

Нагородити відзнаками кращих за 20 років завітали Заступник міністра молоді та спорту України – Олександр Ярема, Олімпійський чемпіон та Директор департаменту молоді та спорту КМДА Вадим Гутцайт, заступник Голови Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Володимир Артамонов та багато інших поважних гостей. Студенти та кращі гравці своїх команд подякували керівництву асоціації за високу якість змагань, що проводяться під егідою ФАСК.

У своїй промові Президент Футбольної асоціації студентів м. Києва Вадим Місюра подякував усім, хто завітав на День народження ФАСК.

"Сьогодні тут зібралась справжня родина, яка завжди була та буде поруч із студентським спортом в місті Києві. Ми вдячні нашим друзям та партнерам за підтримку, а також тренерам та гравцям за ті здобутки, якими тепер ми можемо пишатися. Нас об’єднує спільна мета – зробити спорт в нашій країні найпопулярнішою справою серед молоді!", - сказав президент ФАСК.

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