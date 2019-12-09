Журналіст: Росія на ЧС-2022 буде грати під іншою назвою

А ось у відбірковому турнірі російська команда зіграє зі своїм ім'ям

Джерело - Чемпіон.

Збірна Росії на чемпіонаті світу 2022 року буде виступати під іншою, нейтральною назвою.

Про це журналіст AP Грем Данбар написав у Twitter.

А ось у відбірковому турнірі російська команда зіграє під своїм ім'ям. Якщо ж збірна вийде у фінальну стадію ЧС-2022, то в Катарі вона зіграє з назвою, яка не буде нагадувати про Росію. FIFA і WADA планують провести додаткові консультації щодо цього питання.

Clarity from WADA that Russia would be called Russia in the 2022 World Cup qualifiers but a new neutral team name would apply in Qatar. FIFA and WADA would talk about this, WADA seems to have veto power. — Graham Dunbar (@gdunbarap) 9 грудня 2019 р.

Керівник комітету щодо відповідності WADA Джонатан Тейлор пояснив: "Якщо збірна Росії кваліфікуються на турнір, а я не знаю, чи відбудеться це, то це буде команда нейтральних спортсменів. Російського прапора і представників Росії там не буде".

Нагадаємо, 9 грудні в Лозанні WADA одноголосно дискваліфікував Росію на 4 роки. Цій країні заборонена участь у великих міжнародних змаганнях (в тому числі, Олімпійських іграх та чемпіонатах світу) та позбавлено право їх приймати, на турнірах не може підніматися прапор РФ.

На Олімпійських іграх 2018 року хокейна російська збірна та інші спортсмени виступали під назвою Олімпійські атлети з Росії.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, всесвітнє антидопінгове агентство прийняло рішення про відсторонення Росії від великих міжнародних змагань на 4 роки.