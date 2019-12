Журналіст: Росія на ЧС-2022 буде грати під іншою назвою

Збірна Росії на чемпіонаті світу 2022 року буде виступати під іншою, нейтральною назвою.

Про це журналіст AP Грем Данбар написав у Twitter.

А ось у відбірковому турнірі російська команда зіграє під своїм ім'ям. Якщо ж збірна вийде у фінальну стадію ЧС-2022, то в Катарі вона зіграє з назвою, яка не буде нагадувати про Росію. FIFA і WADA планують провести додаткові консультації щодо цього питання.

Clarity from WADA that Russia would be called Russia in the 2022 World Cup qualifiers but a new neutral team name would apply in Qatar. FIFA and WADA would talk about this, WADA seems to have veto power.