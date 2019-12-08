Марсель здобув вольову перемогу над Бордо в 17 турі Ліги 1

Марсель закріпився на 2-му місці, Бордо залишилося на 5-му

Джерело - Чемпіон.

У 17 турі французької Ліги 1 Марсель вдома приймав Бордо.

У першому таймі Адлі вивів Бордо вперед. Після перерви господарі досить швидко зрівняли рахунок. А на 60-ій хвилині матчу вже Марсель вів у рахунку. У компенсовані хвилини Радонич встановив остаточний рахунок - 3:1.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

17 тур, 8 грудня

Марсель - Бордо 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Адлі, 1:1 - 48 Амаві, 2:1 - 60 Сансон, 3:1 - 90+2 Радонич

Раніше, Ліон розгромив Нім.

Нагадаємо, Реймс врятувався у матчі із Бордо.