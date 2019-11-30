Реймс врятувався у матчі із Бордо, перемоги Ліона та Монпельє. Результати 15 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30 листопада, відбулися матчі 15 туру чемпіонату Франції.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
15 тур, 30 листопада
Страсбург – Ліон 1:2
Голи: 1:0 – 22 Фофана, 1:1 – 40 Корне, 1:2 – 75 Рейн-Аделаїд
Лілль – Діжон 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 45+6 Осімхен
Монпельє - Ам'єн 4:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 14 Ле Таллек, 1:1 – 44 Какута, 2:1 – 64 Лаборд, 3:1 – 68 Делор, 4:1 - 72 Молле, 4:2 - 86 Лагне
Нім – Мец 1:1 (1:0)
Голи: 0:1 – 30 Діалло, 1:1 – 61 Ріпарт
Ніцца - Анже 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 22 Фулжіні, 1:1 - 39 Лусамба, 2:1 - 53 Маоліда, 3:1 - 90 Дольберг
Реймс – Бордо 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 27 Маджа, 1:1 - 90+3 Діа
Нагадаємо, Марсель здолав Брест у 15 турі Ліги 1.