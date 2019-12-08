Мілан на виїзді переграв Болонью у 15 турі Серії А

Мілан піднявся на 10-е місце у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У 15-му турі італійської Серії А Болонья вдома поступилася Мілану.

У першому таймі гості відкрили рахунок - Пйонтек реалізував пенальті. Далі Ернандес двічі відзначився - спочатку подвоїв рахунок, а потім забив у власні ворота. На початку другого тайму Мілан відновив перевагу у два м’ячі. Далі Сансоне зробив рахунок 2:3.

Чемпіонат Італії - Серія А.

15 тур, 8 грудня

Болонья - Мілан 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 15 Пйонтек (пен), 0:2 - 32 Ернандес, 1:2 - 40 Ернандес, 1:3 - 46 Бонавентура, 2:3 - 84 Сансоне

Раніше, Аталанта із Маліновським вирвала перемогу у Верони.

Нагадаємо, Інтер не зміг переграти Рому у 15 турі Серії А.