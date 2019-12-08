Мілан на виїзді переграв Болонью у 15 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 15-му турі італійської Серії А Болонья вдома поступилася Мілану.
У першому таймі гості відкрили рахунок - Пйонтек реалізував пенальті. Далі Ернандес двічі відзначився - спочатку подвоїв рахунок, а потім забив у власні ворота. На початку другого тайму Мілан відновив перевагу у два м’ячі. Далі Сансоне зробив рахунок 2:3.
Чемпіонат Італії - Серія А.
15 тур, 8 грудня
Болонья - Мілан 2:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 15 Пйонтек (пен), 0:2 - 32 Ернандес, 1:2 - 40 Ернандес, 1:3 - 46 Бонавентура, 2:3 - 84 Сансоне
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