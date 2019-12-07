Аталанта із Маліновським вирвала перемогу у Верони в 15 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
Аталанта у 15 турі Серії А приймала Верону.
Матч завершився перемогою господарів із рахуноком 3:2. Один із голів забив український півзахисник Руслан Маліновський.
Відзначимо, що Верона догравала матч у меншості, на 85-й хвилині другу жовту картку отримав польський захисник Павел Давідовіч.
Чемпіонат Італії - Серія А
7 грудня, 15 тур
Аталанта - Верона 3:2 (1:1)
Голи: 0:1 – 23 Ді Карміне, 1:1 – 44 Маліновський, 1:2 – 57 Ді Карміне, 2:2 – 64 Муріель (пен), 3:2 - 90+3 Дьїмсіті
Нагадаємо, Інтер не зміг переграти Рому у 15 турі Серії А.