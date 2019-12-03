Павелко: Роботу УАФ критикують за активний розвиток інфраструктури

УАФ у 2020 році буде наполегливо працювати над програмою розвитку футбольної інфраструктури.

Про це президент УАФ Андрій Павелко заявив прес-службі організації.

"Нашу роботу іноді критикують, зокрема чомусь за надто активний розвиток футбольної інфраструктури. Але ми можемо пишатися тим, що мільйони людей співають гімн України разом з національною збірною, що десятки тисяч дітей можуть приходити в футбольні секції і тренуватися на сучасних комфортних майданчиках.

Тому і в новому році ми будемо наполегливо працювати над нашою програмою розвитку футбольної інфраструктури", - сказав Павелко.