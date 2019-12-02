Павелко обіцяє збірній України U-20 рекордні призові

Андрій Павелко знову прокоментував виплату чемпіонам світу U-20 призових

Збірній України U-20, яка влітку виграла молодіжний чемпіонат світу, обіцяють виплатити рекордні призові.

Про це розповів голова УАФ Андрій Павелко.

На церемонії вручення нагород Футбольні зірки України-2019 Андрій Павелко привітав і подякував молодіжній збірній, яка під керівництвом Олександра Петракова виграла ЧС-2019.

При цьому Павелко не тільки офіційно оголосив, що команда отримає преміальні за свій успіх. Також він відзначив, що ця сума буде рекордною.

Нагадаємо, юнацька збірна України під керівництвом Олександра Петракова у фіналі чемпіонату світу перемогла збірну Південної Кореї та стала чемпіоном світу-2019 U-20.