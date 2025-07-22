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Епіцентр зіграв внічию з Оболонню у спарингу

Олександр Булава — 22 липня 2025, 19:57
Епіцентр зіграв внічию з Оболонню у спарингу
ФК Епіцентр

Сьогодні, 22 липня, у Києві відбувся товариський матч, у якому зіграла місцева Оболонь та Епіцентр з Кам'янець-Подільського.

Зустріч завершилась внічию – 1:1. Першими вийшли вперед гості, завдяки голу Борячука. "Пивовари" майже одразу відповіли влучним ударом Валерія Дубко.

Товариський матч
22 липня

Оболонь – Епіцентр 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 22 Борячук, 1:1 – 29 Дубко

Нагадаємо, напередодні Епіцентр визначився зі стадіоном на дебютний сезон в УПЛ.

Раніше Оболонь оголосила про трансфер ексфутболіста Вереса та донецького Олімпіка.

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