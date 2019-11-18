Павелко пообіцяв гравцям збірної України премії за вихід на Євро-2020

Це станеться у березні 2020 року

Футболісти збірної України отримають премії за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи-2020.

Про це повідомив журналіст ТК Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко відвідав роздягальню національної команди після нічиєї з Сербією (2:2) в заключному турі відбору і особисто повідомив про це гравцям.

Однак виплата преміальних очікується не прямо зараз, а коли прийде транш від УЄФА - в березні 2020 року.

Раніше, збірна України героїчно вирвала нічию у Сербії.

Нагадаємо, Верховна Рада створила комісію щодо розслідування можливих порушень з боку Павелка.