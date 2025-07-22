Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно: Вірастюк – про підтримку скандального законопроєкту щодо НАБУ та САП

Найсильніша людина світу-2004 та народний депутат України Василь Вірастюк пояснив рішення підтримати законопроєкт №12414, згідно з якими Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора.

Цитує нардепа Tribuna.com.

"Ми буквально це питання обговорювали, бо ви не перший, хто запитує про те, чому ми це підтримали і за це проголосували.

Мабуть, бо вони займалися не до кінця тим, що потрібно робити. Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно, показували немаленький обʼєм роботи, передавали далі в прокуратуру. Далі їх не цікавило те, що буде відбуватися – головне пришити людині якусь проблему, а доводити зворотне – це твоя особиста проблема стає.

Плюс до того ще був скандал, який був нещодавно (йдеться про масові обшуки в НАБУ 21 липня, які СБУ та Офіс Генпрокурора назвали "спецоперацією з нейтралізації російського впливу на НАБУ", і затримання одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова – прим.)", – сказав він.