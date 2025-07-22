Підтримав позицію Президента: Беленюк розповів, чому підтримав ліквідацію незалежності НАБУ та САП
НОК України
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк розповів про те, чому проголосував за законопроєкт 12414, який позбавляє НАБУ та САП незалежності, підпорядковуючи їх Офісу генпрокурора.
Коментар Беленюка публікує Трибуна.
"Підтримав позицію Президента щодо цього питання в контексті зовнішніх та внутрішньополітичних викликів", – коротко резюмував спортсмен.
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений закон.
- Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
- Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями СБУ щодо НАБУ.
- Також Європейський Союз висловив занепокоєння через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП.