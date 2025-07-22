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Підтримав позицію Президента: Беленюк розповів, чому підтримав ліквідацію незалежності НАБУ та САП

Андрій Мошкун — 22 липня 2025, 20:26
Підтримав позицію Президента: Беленюк розповів, чому підтримав ліквідацію незалежності НАБУ та САП
НОК України

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк розповів про те, чому проголосував за законопроєкт 12414, який позбавляє НАБУ та САП незалежності, підпорядковуючи їх Офісу генпрокурора.

Коментар Беленюка публікує Трибуна.

"Підтримав позицію Президента щодо цього питання в контексті зовнішніх та внутрішньополітичних викликів", – коротко резюмував спортсмен.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений закон.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

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