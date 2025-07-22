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Син Шевченка підписав контракт з англійським клубом

Олександр Булава — 22 липня 2025, 20:34
Син Шевченка підписав контракт з англійським клубом
Крістіан Шевченко
Вотфорд

Син президент УАФ Андрія Шевченка, Крістіан, підписав професійний контракт з Вотфордом, який виступає у Чемпіоншипі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода 18-річного гравця розрахована на один рік та має опцію продовження ще на один. Фінансові деталі не розголошуються.

У профайлі форварда вказано: "Швидкий, енергійний нападник з винятковим стилем гри".

Минулого сезону Шевченко відзначився 11 голами та 8 асистами.

Нагадаємо, у березні минулого року Крістіан Шевченко дебютував за збірну України U-19, за яку вже встиг провести 11 матчів.

Вотфорд Чемпіонат Англії, Чемпіоншип Крістіан Шевченко

Крістіан Шевченко

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