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Барселона не може зареєструвати Рашфорда: названо причину

Андрій Мошкун — 22 липня 2025, 20:02
Барселона не може зареєструвати Рашфорда: названо причину
Маркус Рашфорд
IMAGO

Барселона поки що не може зареєструвати Маркуса Рашфорда.

Про це пише Sky Sports.

Повідомляється, що чемпіони Іспанії в сезоні 2024/25 витратили на трансфери і зарплати більше, ніж заробили. З огляду на це фінансові правила Ла Ліги не дозволяють Барселоні зареєструвати Маркуса Решфорда або кого-небудь зі своїх нових літніх придбань.

Тож тепер каталонцям доведеться продавати гравців, скорочувати зарплати або збільшувати доходи, щоб знайти кошти для нових придбань. Дедлайн – кінець серпня.

В клубі впевнені, що як і у попередні рази, їм вдасться знайти вихід із ситуації та зареєструвати усіх новачків.

Раніше повідомлялося, що Рашфорд погодився на зниження зарплати задля переходу в Барселону.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Маркус Рашфорд

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