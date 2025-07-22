Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Кобін отримав нового асистента в Інгульці

Олександр Булава — 22 липня 2025, 19:36
Кобін отримав нового асистента в Інгульці
Сергій Сизихін
СК Чайка

Петрівський Інгулець, який виступає у Першій лізі, оголосив про перехід 45-річного спеціаліста Сергія Сизихіна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. У команді він стане асистентом головного тренера Василя Кобіна.

Минулий сезон фахівець провів в одеському Чорноморці. Др цього працював у Чайці та Геліосі.

Нагадаємо, сезон 2024/25 команда з Петрового завершила на передостанньому місці турнірної таблиці, набравши 24 залікові бали.

Після завершення сезону президент Інгульця Олександр Поворознюк вперше відреагував на виліт свого клубу з Української Прем'єр-ліги, звинувативши у цьому суддівство.

Інгулець Чемпіонат України, Перша ліга Чемпіонат України, УПЛ Василь Кобін

Василь Кобін

Стало відомо, чи опиниться Кобін в Руху
Став відомий головний кандидат на посаду тренера ЛНЗ – джерело
Кобін може залишитися працювати в УПЛ: який клуб цікавиться українським тренером
Будуть різні фактори: Кобін – про своє майбутнє на посаді головного тренера Інгульця
Пацієнт скоріше живий, ніж мертвий: Кобін – про перемогу Інгульця над Лівим Берегом

Останні новини