Кобін отримав нового асистента в Інгульці

Петрівський Інгулець, який виступає у Першій лізі, оголосив про перехід 45-річного спеціаліста Сергія Сизихіна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. У команді він стане асистентом головного тренера Василя Кобіна.

Минулий сезон фахівець провів в одеському Чорноморці. Др цього працював у Чайці та Геліосі.

Нагадаємо, сезон 2024/25 команда з Петрового завершила на передостанньому місці турнірної таблиці, набравши 24 залікові бали.

Після завершення сезону президент Інгульця Олександр Поворознюк вперше відреагував на виліт свого клубу з Української Прем'єр-ліги, звинувативши у цьому суддівство.