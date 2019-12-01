Наставнику збірної України Шевченку нині 43 роки

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко очолив рейтинг наймолодших тренерів фінальної частини Євро-2020.

43-річний Шевченко на 2 роки молодший тренера Уельсу Райана Гіггза, який займає друге місце. На третьому рядку - Роберто Мартінес зі збірної Бельгії, йому 46.

Також молодше 50 років тренер збірної Польщі Єжи Бженчек (48 років), Гарет Саутгейт зі збірної Англії (49 років) і тренер збірної Іспанії Луїс Енріке (49 років).

Найстарший тренер Євро-2020 - Шенол Гюнеш зі збірної Туреччини, йому 67 років. Також до трійки увійшли тренер збірної Данії Оге Харейде (66 років) і Фернанду Сантуш з Португалії (65 років).

Шевченко збереже лідерство в рейтингу навіть після плей-офф Ліги націй, оскільки серед учасників цієї стадії наймолодший тренер у Північній Македонії, але Ігор Ангеловскіх на 4 місяці старше Шевченко.

Раніше, за результатами жеребкування фінальної частини Євро-2020 Україна зіграє з Нідерландами, Австрією і переможцем плей-оф стикових матчів шляху A/D.

Нагадаємо, Пятов ввійшов у символічну збірну відбору на Євро-2020.