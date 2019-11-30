 Павелко: Із збірною України потрібно рахуватися | Футбол | Champion.com.ua
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Павелко: Із збірною України потрібно рахуватися

Вчора 21:17 246 0
Андрій Павелко прокоментував результати жеребкування на Євро-2020
Павелко: Із збірною України потрібно рахуватися
#Павелко, #Україна, #Євро-2020

Джерело - ua.tribuna.com.

Збірна України своїми виступами довела свою силу у європейському футболі.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Не хотілося знову грати з Португалією. Австрія - це хороша для уболівальників новина. Будь-який суперник, який дозволить нам порадіти і здобути результат, стане вдалим жеребом. Подивимося вже на самому турнірі.

Актуально: Шевченко: Україна має чудові шанси на вихід із групи на Євро-2020

Андрій Шевченко і збірна України своїми виступами довели, що з нашою командою потрібно рахуватися. Наша збірна - це ім'я. Всі колеги вітають, що ми кваліфікувалися на Євро-2020. Дуже приємно від них чути, що ми сенсаційно відправили чемпіонів Європи в третій кошик", - розповів Павелко.

Нагадаємо, визначилися суперники збірної України на Євро-2020.

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