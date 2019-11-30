Збірна України своїми виступами довела свою силу у європейському футболі.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Не хотілося знову грати з Португалією. Австрія - це хороша для уболівальників новина. Будь-який суперник, який дозволить нам порадіти і здобути результат, стане вдалим жеребом. Подивимося вже на самому турнірі.

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Андрій Шевченко і збірна України своїми виступами довели, що з нашою командою потрібно рахуватися. Наша збірна - це ім'я. Всі колеги вітають, що ми кваліфікувалися на Євро-2020. Дуже приємно від них чути, що ми сенсаційно відправили чемпіонів Європи в третій кошик", - розповів Павелко.