Колишній віце-президент Карпат: Я агент рівня Реала

Колишній віце-президент львівських Карпат Олег Смалійчук співпрацює з мадридським Реалом

Про це розповів сам спеціаліст.

"Я реальний агент рівня Мадрида. Або навіть краще, я агент рівня Ліги чемпіонів. Я хочу, щоб гравці, якщо вони будуть моїми клієнтами, були на рівні Ліги чемпіонів. Я є членом мадридського Реалу і це мій пік. Сьогодні є дуже мало таких людей, Ну, максимум п'ять агентів, які роблять бізнес з таким клубом", - розповів Смалійчук.