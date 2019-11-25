Джерело - Великий футбол.
Екс-віце президенту Карпат Віктору Вацко необхідно визначитися щодо своєї ролі у Карпатах.
Про це розповів колишній віце-президент львівського клубу Олег Смалійчук.
"Точно знаю, що Вацко бере участь в політиці або відродження Карпат. Я не проти Вацка або ще кого-то. Я навіть не мав намірів опускатися до того рівня, щоб когось критикувати, писати твіти. Я не зловтішаюся, не маю мети зробити боляче Карпатам, слова поганого про клуб не скажу.
Єдине, що я як звичайний уболівальник, здається, маю право розуміти, якщо буде успіх, на кого потрібно приміряти медалі. Або хто повинен нести відповідальність, якщо буде невдача.
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Щоб отримати керівну посаду, потрібно не боятися нести відповідальність. Щоб не боятися нести відповідальність, потрібно мати яйця більші, ніж фісташки.
Якщо ти менеджер, яким ти був і себе хочеш відчувати, то для чого ти зливаєш інсайди з роздягальні? Для чого ти коментуєш роботу своїх колег, таких же менеджерів? А може ти взагалі зірка футболу українського, і граєш за збірну ветеранів України. Так грай, немає питань. Визначься сам в собі, а не теліпайся, як відома річ в ополонці. І тоді люди почнуть до тебе серйозно ставитися", - розповів Смалійчук.
Раніше, Віктор Вацко потролив збірну Росії.