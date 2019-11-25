Екс-віце президенту Карпат Віктору Вацко необхідно визначитися щодо своєї ролі у Карпатах.

Про це розповів колишній віце-президент львівського клубу Олег Смалійчук.

"Точно знаю, що Вацко бере участь в політиці або відродження Карпат. Я не проти Вацка або ще кого-то. Я навіть не мав намірів опускатися до того рівня, щоб когось критикувати, писати твіти. Я не зловтішаюся, не маю мети зробити боляче Карпатам, слова поганого про клуб не скажу.

Єдине, що я як звичайний уболівальник, здається, маю право розуміти, якщо буде успіх, на кого потрібно приміряти медалі. Або хто повинен нести відповідальність, якщо буде невдача.