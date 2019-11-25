Екс-капітан Карпат Артем Федецький своїми преміальними ділився із суддями матчів УПЛ.

Про це розповів екс-віце-президент Карпат Олег Смалійчук.

"Перший день в Карпатах. Я всіх зібрав і пояснив, що живу чесно і мені не потрібен результат за всяку ціну. Або живемо за нормальними, людським правилам, або викручуємо лампочку і розбігаються по домівках.

Сказав, що не дай бог мені дізнатися, що гравці з своїх преміальних діляться з суддями. Потім з часом я дізнаюся, що судді за матч Карпати - Сталь, останній матч сезону, пообіцяли 200 тисяч гривень. І там стирчать вуха великого переговірника - Артема Федецького.

Я не став розбиратися, покликав його і сказав, що пора прощатися. Він відмовився йти - відправили в дубль. Краще туди або в політику", - розповів Смолійчук.