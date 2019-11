Донецький Шахтар вирушив до Манчестера на матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ман Сіті.

Про це повідомляє прес-служба "гірників".

The team is on board the plane! 🛫 The destination is Manchester.



Wish us good luck in the Champions League match #ManCityShakhtar! pic.twitter.com/hwC4etJcAB