У Марлоса дискваліфікація

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар вирушив до Манчестера на матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ман Сіті.

Про це повідомляє прес-служба "гірників".

The team is on board the plane! 🛫 The destination is Manchester.



Wish us good luck in the Champions League match #ManCityShakhtar! pic.twitter.com/hwC4etJcAB — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 24, 2019

Лідери "гірників" Марлос та Тайсон не полетіли з командою Луїша Каштру. Марлос не зможе зіграти через дискваліфікацію.

Загалом головний тренер узяв з собою 20 гравців.

Голкіпери: Пятов, Шевченко, Трубін

Захисники: Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Болбат, Хочолава

Півзахисники: Степаненко, Коваленко, Алан Патрік, Тете, Соломон, Сіпріано, Коноплянка, Маркос Антоніо

Нападники: Мораес, Сікан, Борячук

Нагадаємо, Мораесом цікавляться італійські клуби.

Раніше нападник Шахтаря вийшов на 7-е місце у рейтингу кращих бомбардирів чемпіонатів України.