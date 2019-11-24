Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар вирушив до Манчестера на матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ман Сіті.
Про це повідомляє прес-служба "гірників".
The team is on board the plane! 🛫 The destination is Manchester.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 24, 2019
Wish us good luck in the Champions League match #ManCityShakhtar! pic.twitter.com/hwC4etJcAB
Лідери "гірників" Марлос та Тайсон не полетіли з командою Луїша Каштру. Марлос не зможе зіграти через дискваліфікацію.
Загалом головний тренер узяв з собою 20 гравців.
Голкіпери: Пятов, Шевченко, Трубін
Захисники: Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Болбат, Хочолава
Півзахисники: Степаненко, Коваленко, Алан Патрік, Тете, Соломон, Сіпріано, Коноплянка, Маркос Антоніо
Нападники: Мораес, Сікан, Борячук
Нагадаємо, Мораесом цікавляться італійські клуби.
Раніше нападник Шахтаря вийшов на 7-е місце у рейтингу кращих бомбардирів чемпіонатів України.