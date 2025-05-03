Непереможний український надважковаговик отримав наступного суперника

Український чемпіон WBC International Андрій Новицький (14-0, 10 КО) наступний бій проведе з перуанцем Девідом Зегаррою (35−12−1, 22 КО).

Про це повідомляє BostonBoxingPromotions.

10-раундовий поєдинок відбудеться 23 травня в Мелроузі, США.

Новицький свій останній бій провів в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі, де переміг мексиканця Едгара Раміреза (10-2-1, 4 КО).

Поєдинок пройшов усю дистанцію та завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця – 100:90, 100:90, 98:92.

Для Зегарра це буде перший бій з квітня2024-го, коли він технічним нокаутом у другому раунді поступився румуну Міхайові Ністору.