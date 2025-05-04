Українець Сідей одноголосним рішенням переміг американця на турнірі UFC

Українець Сергій Сідей (12) провів двобій проти американця Камерона Смозермана (12-5) на турнірі UFC on ESPN 67.

Бій завершився одноголосним рішенням суддів на користь Сідея.

Один суддя нарахував 28-річному українцю перемоги в усіх трьох раундах, двоє інших віддали один раунд опоненту.

UFC

Cергій Сідей (Україна) – Камерон Смозерман (США) UD3 (30-27, 29:28, 29:28)

BY UNANIMOUS DECISION



Serhiy Sidey gets the victory at #UFCDesMoines! pic.twitter.com/0vF5USAIuc — UFC_AUSNZ (@UFC_AUSNZ) May 4, 2025

That's now 2 in a row 👀



Serhiy Sidey earns the victory by UD tonight!



[ #UFCDesMoines LIVE NOW on ESPN ] pic.twitter.com/irazoMGLP6 — UFC (@ufc) May 4, 2025

Поєдинок відбувся на арені "Wells Fargo Arena" в місті Де-Мойн, штат Айова, США.

Для Сідея це третій бій в UFC. У межах UFC 297 на початку 2024 року Cергій програв досвідченому роздільним рішенням Рамону Таварешу, а в листопаді був сильніше за Гаретта Армфілда.