Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

Українець Сідей одноголосним рішенням переміг американця на турнірі UFC

Руслан Травкін — 4 травня 2025, 06:29
Українець Сідей одноголосним рішенням переміг американця на турнірі UFC
Сергій Сідей
Getty images

Українець Сергій Сідей (12) провів двобій проти американця Камерона Смозермана (12-5) на турнірі UFC on ESPN 67.

Бій завершився одноголосним рішенням суддів на користь Сідея.

Один суддя нарахував 28-річному українцю перемоги в усіх трьох раундах, двоє інших віддали один раунд опоненту.

UFC

Cергій Сідей (Україна) – Камерон Смозерман (США) UD3 (30-27, 29:28, 29:28)

Поєдинок відбувся на арені "Wells Fargo Arena" в місті Де-Мойн, штат Айова, США.

Для Сідея це третій бій в UFC. У межах UFC 297 на початку 2024 року Cергій програв досвідченому роздільним рішенням Рамону Таварешу, а в листопаді був сильніше за Гаретта Армфілда.

UFC Сергій Сідей

Сергій Сідей

Визначився наступний суперник Сідея в UFC
Сідей проведе свій другий бій в UFC
Сідей спрогнозував результат бою Усик — Ф'юрі
Сідей дебютує в UFC
Сідей нокаутував суперника та отримав контракт від UFC

Останні новини