Українець Сідей одноголосним рішенням переміг американця на турнірі UFC
Сергій Сідей
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Українець Сергій Сідей (12) провів двобій проти американця Камерона Смозермана (12-5) на турнірі UFC on ESPN 67.
Бій завершився одноголосним рішенням суддів на користь Сідея.
Один суддя нарахував 28-річному українцю перемоги в усіх трьох раундах, двоє інших віддали один раунд опоненту.
UFC
Cергій Сідей (Україна) – Камерон Смозерман (США) UD3 (30-27, 29:28, 29:28)
Поєдинок відбувся на арені "Wells Fargo Arena" в місті Де-Мойн, штат Айова, США.
Для Сідея це третій бій в UFC. У межах UFC 297 на початку 2024 року Cергій програв досвідченому роздільним рішенням Рамону Таварешу, а в листопаді був сильніше за Гаретта Армфілда.