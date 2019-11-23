Нападник Шахтаря вийшов на 7-е місце у рейтингу кращих бомбардирів чемпіонатів України

Мораес обійшов Девіча і Мізіна

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес забив 90-й гол у чемпіонатах України, що дозволило вийти на 7-е місце бомбардирів всіх сезонів.

Мораес обійшов Марко Девіча і Сергія Мізіна, у яких теж по 90 голів, за рахунок меншого числа матчів.

Жуніор забив 90 м'ячів в 158 зустрічах, тоді як Мізіну знадобилося для цього 342 матчі, а Девичу - 219.

На 6-му місці в рейтингу Олександр Гайдаш з 95 голами в 258 матчах. Лідер - Максим Шацьких, у якого 124 м'ячі в 341 зустрічі.

Нагадаємо, уболівальники Шахтаря влаштували акцію на підтримку Тайсона.