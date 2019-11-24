Італійські клуби хочуть підписати Жуніора Мораеса

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес привернув увагу чотирьох клубів італійської Серії А.

Про це повідомляє Calciomercato.it.

Інтер, Мілан, Рома та Фіорентина стежать за ситуацією навколо контракту 32-річного футболіста з Шахтарем, термін дії якого закінчується в червні 2020 року.

У випадку, коли футболіст схоче поїхати в Італію, цілком можливо, що однин з клубів Серії А зможе домовитися із "гірниками" про січневий перехід Мораеса за зниженою ціною.

Нагадаємо, нападник Шахтаря вийшов на 7-е місце у рейтингу кращих бомбардирів чемпіонатів України.

Раніше, уболівальники Шахтаря влаштували акцію на підтримку Тайсона.