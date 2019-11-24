Джерело - sport.uа.
Нападник Шахтаря Жуніор Мораес привернув увагу чотирьох клубів італійської Серії А.
Про це повідомляє Calciomercato.it.
Інтер, Мілан, Рома та Фіорентина стежать за ситуацією навколо контракту 32-річного футболіста з Шахтарем, термін дії якого закінчується в червні 2020 року.
У випадку, коли футболіст схоче поїхати в Італію, цілком можливо, що однин з клубів Серії А зможе домовитися із "гірниками" про січневий перехід Мораеса за зниженою ціною.
Нагадаємо, нападник Шахтаря вийшов на 7-е місце у рейтингу кращих бомбардирів чемпіонатів України.
Раніше, уболівальники Шахтаря влаштували акцію на підтримку Тайсона.