Барселона готова підняти зарплату Ямалу у 15 разів

Зірковий вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал може отримати суттєве підвищення зарплати за новим контрактом, який буде запропоновано після 18-річчя футболіста.

Про це повідомляє El Nacional.

"Блаугранас" готові запропонувати своєму таланту зарплату у 30-45 мільйонів євро на рік, що у кращому для гравця випадку перевищуватиме нинішній заробіток у 15 разів.

Цією ситуацією незадоволені досвідченіші гравці Барселони, які вважають таке рішення поганим для атмосфери в колективі. На думку виконавців, це порушить ієрархію та баланс зарплат.

У поточному сезоні на рахунку 17-річного Ямала 14 голів і 24 асисти в 48 матчах за Барселону в усіх турнірах.

Раніше юний гравець потрапив до команди тижня Ліги чемпіонів.