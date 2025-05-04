За цим приємно слідкувати, – Бондарев поділився враженнями про сезон Формули-1

Український пілот академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев, який зараз виступає на першому етапі італійської Формули-4, вважає нинішній сезон Формули-1 дуже цікавим.

Про це 16-річний гонщик розповів у коментарі Чемпіону.

"Наразі сезон виглядає дуже цікавим. Вже 3 різні переможці Гран-прі. Вільямс приємно дивує, бо демонструє результат гарної підготовки. Вони дуже добре почали сезон і стабільно входять до першої десятки, заробляючи очки.

Усі передбачали лідерство Норріса, але Піастрі його випереджає, виглядаючи дуже потужно й стабільно. Приємно спостерігати за цим", – сказав Бондарев.

Нагадаємо, що під час першої гонки Олександр фінішував за межами очкової зони через пошкодження, яке він отримав під час боротьби за четверту позицію.

Уже сьогодні, 4 травня, об 11:55 український гонщик проведе свою другу гонку, де зможе поборотися за прохід до фінального заїзду, куди кваліфікуються 36 з 41 пілота, що беруть участь у Гран-прі.

Проходить етап на Міжнародному Автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі, тут же буде і завершуватися чемпіонат на Гран-прі, що відбудеться з 10 по 12 жовтня. Загалом на гонщиків чекає 7 етапів та 23 гонки, які визначать найкращих пілотів, конструкторів та новачків сезону.

Наразі відбувається сьомий етап Формули-1 – Гран-прі Маямі. Ландо Норріс здобув перемогу під час спринту, який завершився під машиною безпеки.

Також завершилася кваліфікація, у якій найшвидшим виявився чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен. Зауважимо, що першу трійку розділяє сім сотих секунди.