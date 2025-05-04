Даллас вибив Колорадо з розіграшу Кубку Стенлі

У ніч з 3 на 4 травня відбувся один матч в межах плейоф Національної хокейної ліги.

Даллас у вирішальному матчі здолав Колорадо та вибив суперників з розіграшу Кубку Стенлі.

Сьому поєдинок команд мав спокійний розвиток, але у третьому періоді Старз "вибухнули", закинувши чотири шайби опонентам завдяки двом поспіль видаленням у складі Колорадо.

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі

4 травня, 7 матч

Даллас – Колорадо 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)

У наступному колі Даллас зіграє проти переможця серії Вінніпег – Сент-Луїс, які з'ясовуватимуть сильнішого також у сьомому матчі.

Зазначимо, що сьогодні вночі також відбувся фінал юнацького чемпіонату світу, переможцем якого стала Канада.