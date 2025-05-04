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Мунгуя взяв реванш у непереможного француза Сураса

Руслан Травкін — 4 травня 2025, 05:18
Мунгуя взяв реванш у непереможного француза Сураса
Мунгуя – Сурас
Getty images

У Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, Хайме Мунгуя (45-2, 35 КО) провів реванш проти француза Бруно Сураса (26-1-2, 5 КО).

Мексиканець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

У грудні минулого року Хайме сенсаційно нокаутом у 6 раунді зазнав поразки, тому мотивації вистачало.

Мунгуя активно йшов уперед, але Бруно не менш небезпечно відповідав. Починаючи з екватора зустрічі перевага Хайме збільшилася.

Бруно покинули сили, щоб активно пересуватися на ногах і серійно відповідати. Цілком закономірний вердикт від суддів. Для Сураса це перша поразка в профі. 

Бокс

Хайме Мунгуя (Мексика) – Бруно Сурас (Франція) UD12 (116-112, 117-111, 117-111)

Зазначимо, що перед цими боксерами на ринг вийшли Мартін Баколе та Ефе Аджагба. "Африканське дербі" завершилося внічию.

Нагадаємо, головним боєм вечору є протистояння мексиканця Сауля Альвареса та кубинця Вільяма Скулла. На кону буде титул абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг)

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