Мунгуя взяв реванш у непереможного француза Сураса

У Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, Хайме Мунгуя (45-2, 35 КО) провів реванш проти француза Бруно Сураса (26-1-2, 5 КО).

Мексиканець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

У грудні минулого року Хайме сенсаційно нокаутом у 6 раунді зазнав поразки, тому мотивації вистачало.

Jaime Munguía takes down Bruno Surace at Fatal Fury: City of the Wolves – Canelo vs Scull 💥🥊



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Мунгуя активно йшов уперед, але Бруно не менш небезпечно відповідав. Починаючи з екватора зустрічі перевага Хайме збільшилася.

Бруно покинули сили, щоб активно пересуватися на ногах і серійно відповідати. Цілком закономірний вердикт від суддів. Для Сураса це перша поразка в профі.

Бокс

Хайме Мунгуя (Мексика) – Бруно Сурас (Франція) UD12 (116-112, 117-111, 117-111)

Jaime Munguia gets his revenge and defeats Bruno Surace via unanimous decision! 🇲🇽👏



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Live Now | #RiyadhSeason | Powered by @FATALFURY_PR City of Wolves @SNKPofficial | @ringmagazine pic.twitter.com/5BHVrl43VF — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 4, 2025

Зазначимо, що перед цими боксерами на ринг вийшли Мартін Баколе та Ефе Аджагба. "Африканське дербі" завершилося внічию.

Нагадаємо, головним боєм вечору є протистояння мексиканця Сауля Альвареса та кубинця Вільяма Скулла. На кону буде титул абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг)