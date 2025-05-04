Мунгуя взяв реванш у непереможного француза Сураса
У Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, Хайме Мунгуя (45-2, 35 КО) провів реванш проти француза Бруно Сураса (26-1-2, 5 КО).
Мексиканець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
У грудні минулого року Хайме сенсаційно нокаутом у 6 раунді зазнав поразки, тому мотивації вистачало.
Мунгуя активно йшов уперед, але Бруно не менш небезпечно відповідав. Починаючи з екватора зустрічі перевага Хайме збільшилася.
Бруно покинули сили, щоб активно пересуватися на ногах і серійно відповідати. Цілком закономірний вердикт від суддів. Для Сураса це перша поразка в профі.
Бокс
Хайме Мунгуя (Мексика) – Бруно Сурас (Франція) UD12 (116-112, 117-111, 117-111)
Зазначимо, що перед цими боксерами на ринг вийшли Мартін Баколе та Ефе Аджагба. "Африканське дербі" завершилося внічию.
Нагадаємо, головним боєм вечору є протистояння мексиканця Сауля Альвареса та кубинця Вільяма Скулла. На кону буде титул абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг)