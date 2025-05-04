Канада закинула 7 шайб Швеції у фіналі юнацького чемпіонату світу

Завершився чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні серед команд U-18.

Збірна Канади не зазнала проблем у грі проти однолітків зі Швеції, закинувши 7 шайб.

Хокей – чемпіонат світу U-18

Фінал, 4 травня

Канада – Швеція 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – Вільньов (5), 2:0 – Мартін (12), 3:0 – Сміт (25), 4:0 – Чата (30), 5:0 – Пата (33), 6:0 – (52), 7:0 – Несбітт (53)

Не можна сказати, що шведи провалили гру. Скандинави завдали 28 кидків по воротах суперника, але Джек Іванович оформив шатаут. Канадці мали перевагу – 42 кидки.

Зазначимо, що збірна України цієї вікової категорії посіла друге місце в дивізіоні IA.